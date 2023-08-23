ЄС готує багаторічний план підтримки України на понад 50 мільярдів євро — Мішель

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«Жорстока тактика Росії пов'язана з атакою на українські порти, спрямованою на поширення голоду у світі. Тому ми схвалюємо зусилля України з пошуку нових шляхів експорту зерна, зокрема із залученням Туреччини. ЄС підтримує ваші спроби виходу на нові ринки. Ми розуміємо, що це боротьба за ваше майбутнє, за реалізацію вашої мрії про майбутнє», — сказав він.

Минулого року, сказав президент Євроради, «Україна отримала перспективи європейського майбутнього, і ми зараз уже впевнено говоримо, що це не питання, чи буде Україна членом ЄС. Це скоріше питання, коли це станеться. Ми готуємося до початку переговорів про вступ».

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«Ми підтримуємо вас через санкційний режим і будемо підтримувати вас сильніше. Ми будемо краще задовольняти ваші гуманітарні потреби. Ми стоїмо поруч із вами в цій битві за свободу», — додав Мішель.