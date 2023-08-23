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23 серпня 2023, 18:36 Читать на русском

ЄС готує багаторічний план підтримки України на понад 50 мільярдів євро — Мішель

Євросоюз готує багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 млрд євро. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Євросоюз готує багаторічний план фінансової підтримки України вартістю понад 50 млрд євро.
Фото: pixabay.com

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«Жорстока тактика Росії пов'язана з атакою на українські порти, спрямованою на поширення голоду у світі. Тому ми схвалюємо зусилля України з пошуку нових шляхів експорту зерна, зокрема із залученням Туреччини. ЄС підтримує ваші спроби виходу на нові ринки. Ми розуміємо, що це боротьба за ваше майбутнє, за реалізацію вашої мрії про майбутнє», — сказав він.

Минулого року, сказав президент Євроради, «Україна отримала перспективи європейського майбутнього, і ми зараз уже впевнено говоримо, що це не питання, чи буде Україна членом ЄС. Це скоріше питання, коли це станеться. Ми готуємося до початку переговорів про вступ».

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«Ми підтримуємо вас через санкційний режим і будемо підтримувати вас сильніше. Ми будемо краще задовольняти ваші гуманітарні потреби. Ми стоїмо поруч із вами в цій битві за свободу», — додав Мішель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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