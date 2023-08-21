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21 серпня 2023, 17:54 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії двом небанківським установам, одна з яких — великий гравець на ринку обміну валют

Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам.

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Кому анулювали ліцензії

Анульовано всі наявні ліцензії у:

  • ТОВ ФК «Ріальто» (ЄДРПОУ 43492595);

  • ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ 38352312).

Причина

Ліцензії ФК «Ріальто» анульовані у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника «Ріальто», а також самої небанківської фінансової установи небездоганною.

Ліцензії ТОВ «Фінод» — у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.

Довідка

ТОВ «Фінод» — великий гравець ринку обміну валют. ТОВ створене у 2012 році. Статутний капітал — 15 млн грн. Основний напрямок діяльності — торгівля валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). Керівником значиться Ткаленко Максим.

Загальна кількість кас налічує більше 400 одиниць в 9 відокремлених підрозділах (відділеннях), які надають послуги у Одеській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черновецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській областях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
21 серпня 2023, 18:35
#
А Гарант открылся ? Они спешно тоже закрылись .
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+30
jakiro
jakiro
21 серпня 2023, 19:48
#
Я тьоті валютниці найбільше довіряю. В неї завжди живі гроші і ліцензії не треба
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
21 серпня 2023, 20:06
#
Финод это Гарант на вывесках, жаль, была одна из самых нормальных сетей с норм оборудованием и комнатами. И входящую валюту они очень тщательно проверяли
+
+15
skylake3
skylake3
21 серпня 2023, 20:32
#
Вот так легко могут уничтожить твой бизнес в Украине.
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