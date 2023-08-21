НБУ анулював ліцензії двом небанківським установам, одна з яких — великий гравець на ринку обміну валют

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Кому анулювали ліцензії

Анульовано всі наявні ліцензії у:

ТОВ ФК «Ріальто» (ЄДРПОУ 43492595);

ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ 38352312).

Причина

Ліцензії ФК «Ріальто» анульовані у зв’язку із визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника «Ріальто», а також самої небанківської фінансової установи небездоганною.

Ліцензії ТОВ «Фінод» — у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 серпня 2023 року.

Довідка

ТОВ «Фінод» — великий гравець ринку обміну валют. ТОВ створене у 2012 році. Статутний капітал — 15 млн грн. Основний напрямок діяльності — торгівля валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). Керівником значиться Ткаленко Максим.

Загальна кількість кас налічує більше 400 одиниць в 9 відокремлених підрозділах (відділеннях), які надають послуги у Одеській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черновецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Рівненській областях.