Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть в новому опалювальному сезоні

Кабмін продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні», — зазначив він.

Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

За словами Шмигаля, це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими.

«Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів», — заявив прем'єр.