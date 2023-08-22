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22 серпня 2023, 18:56 Читать на русском

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть в новому опалювальному сезоні

Кабмін продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабмін продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.
Фото: freepik.com

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«Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні», — зазначив він.

Нафтогаз буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

За словами Шмигаля, це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими.

«Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів», — заявив прем'єр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
godvinik
godvinik
22 серпня 2023, 19:15
#
Бо вони і так завеликі і були добре підвищені ще за гройсмана, беручи до уваги біржеву ціну на газ
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