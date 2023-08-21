Головне за понеділок: Позбавлення ліцензій однієї з найбільших мереж обмінників та чому обвалився біткоїн

Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Минулого тижня ціни на золото пробивали черговий локальний мінімум, а в понеділок вони знизилися до $1 722,82 за тройську унцію. Для порівняння: у липні купити благородний метал можна було за $1 985 за тройську унцію, а у травні — за $2 080. Від чого залежить ціна на золото, розповів Аві Гілберт, засновник ElliottWaveTrader.net.

Ціни на АЗС: Мережі продовжили підвищувати ціни на пальне