Маск не винен? — Чому насправді обвалився біткоїн і що буде з його ціною далі
Головне за понеділок: Позбавлення ліцензій однієї з найбільших мереж обмінників та чому обвалився біткоїн
Несподіваний обвал крипторинку відбувся в ніч на минулу п'ятницю. Лише за 10 хвилин біткоїн, який декілька тижнів поспіль коштував близько $29 тис., втратив 8% вартості. Слідом за ним донизу пішли й інші криптовалюти. В чому причина цього обвалу та що далі чекає на ринок, розбирався «Мінфін».
Титан, канабіс, ВПК України: В яких бізнесах в Україні можна заробити надприбуток (відео)
Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про невикористаний потенціал України. В яких бізнесах в Україні можна заробити надприбутки і як це зробити найближчими роками.
НБУ анулював ліцензії двом небанківським установам, одна з яких — великий гравець на ринку обміну валют
Національний банк України анулював ліцензії двом небанківським установам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Чому насправді зростає чи падає золото
Минулого тижня ціни на золото пробивали черговий локальний мінімум, а в понеділок вони знизилися до $1 722,82 за тройську унцію. Для порівняння: у липні купити благородний метал можна було за $1 985 за тройську унцію, а у травні — за $2 080. Від чого залежить ціна на золото, розповів Аві Гілберт, засновник ElliottWaveTrader.net.
Ціни на АЗС: Мережі продовжили підвищувати ціни на пальне
За вихідні 18−21 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 16 копійок і склала 52,52 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 30 копійок — до 54,71 грн/л, а дизельне пальне — на 16 копійок, до 52,04 грн/л.
Прогноз курсу на тиждень: що може знову «підірвати» котирування долара та євро
Цей тиждень на валютному ринку мине дуже напружено. Потенційним «порушником спокою» стане не міжбанк, а саме готівковий ринок. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».
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