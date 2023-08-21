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21 серпня 2023, 16:00 Читать на русском

Чому насправді зростає чи падає золото

Минулого тижня ціни на золото пробивали черговий локальний мінімум: у понеділок вони знизилися до $1 722,82 за тройську унцію. Для порівняння: у липні купити благородний метал можна було за $1 985 за тройську унцію, а у травні — за $2 080. Від чого залежить ціна на золото, розповів Аві Гілберт, засновник ElliottWaveTrader.net. «Мінфін» обрав головне.

Минулого тижня ціни на золото пробивали черговий локальний мінімум: у понеділок вони знизилися до $1 722,82 за тройську унцію.

Нещодавно я прочитав статтю, в якій автори чекають на ралі за золотом. Один із основних аргументів зростання, який вони наводять, — очікування вторгнення Китаю на Тайвань.

У разі, якщо цей аргумент не спрацює, наводилися й інші. Тож, якщо Китай не вторгнеться до Тайваню, то золото зростатиме через те, що його продовжують називати безпечним притулком під час волатильності/падіння ринку.

Якщо і це не спрацює, то воно зростатиме на очікуванні зниження відсоткових ставок ФРС. Якщо це припущення виявиться помилковим, наводилася така можлива причина ралі: зростання скупки золота центробанками. Інакше кажучи, автори просто навели всі кліше зростання золота, які вони тільки чули.

Але всі ці аргументи, насправді, є помилковими. Все це не є драйверами зростання золота в історичних масштабах.

Чому всі ці аргументи міфологізовані

Не потрібно винаходити колесо, щоб спростувати поширену помилку, що золото є безпечним притулком під час ринкових спадів/волатильності. Усі останні роки бічні тренди коливання цін на золото самі спростовують це твердження, про що постійно повторюють аналітики та ЗМІ: золото не стало «тихою гаванню», і не може бути нею за визначенням.

2022 року світ зіткнувся з найбільшим інфляційним тиском за останні десятиліття. І як реагувало золото? — Більшу частину 2022 року ціна на золото знижувалась. Я думаю, що цей факт остаточно розвіює міф про те, що золото є захистом від інфляції.

Аргумент зі ставками ФРС також не працює. Приблизно десять років тому ФРС не лише знижувала ставки, але й проводила кількісне пом'якшення. На кожному розі тоді кричали про стрімке зростання золота. І як воно реагувало? Його вартість йшла донизу, і дійшла майже до $1 000 за унцію.

Щодо скуповування золота центробанками. Знову ж таки, якщо подивитися на історію, то ми побачимо, що ринок золота часто (не завжди) досягав максимуму, коли центральні банки активно його купували, і досягав дна, коли центральні банки були великими продавцями. Я знаю, що це звучить досить нелогічно, але факти є фактами.

Поверніться на багато років назад і подивіться на геополітичні події, і що при цьому відбувалося з цінами на золото. Незнайома з цим більшість зараз скаже, що вони зростали. Але історичні факти малюють зовсім інакшу картину. Тож приблизна реакція цін на золото на гіпотетичне вторгнення буде ніякою.

Я не кажу, що золото не зростатиме, якщо Китай вторгнеться на Тайвань наприкінці цього року. Проте, причиною ралі буде не китайське вторгнення. Радше, це буде пов'язано з тим, що золото наближається до екстремуму короткострокових негативних настроїв, що змусить його розвернутися в протилежному напрямку. Все дуже просто.

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Коментарі - 1

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korvin29
korvin29
21 серпня 2023, 16:04
#
И кто ж автор этого опуса?)
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