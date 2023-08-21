Ціни на АЗС: Мережі продовжили підвищувати ціни на пальне

За вихідні 18−21 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 16 копійок і склала 52,52 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 30 копійок — до 54,71 грн/л, а дизельне пальне — на 16 копійок, до 52,04 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Як змінилися ціни

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 52 грн/л, А-95-преміум — до 52,5 грн/л, дизельне пальне — до 52 грн/л.

На станціях державної «Укранфти» на 1 грн здорожчала лише «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 52,9 грн/л.

Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,5−2,4 грн/л.