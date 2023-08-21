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21 серпня 2023, 13:14 Читать на русском

Титан, канабіс, ВПК України: В яких бізнесах в Україні можна заробити надприбуток (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про невикористаний потенціал України. В яких бізнесах в Україні можна заробити надприбутки і як це зробити найближчими роками.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
21 серпня 2023, 14:36
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Як на мене, автор дуже значно перевищує роль бізнесу на канабісу.
Це не картопля і не взуття тому звідки мають зявитися ті об'єми, особливо якщо це ще й по суворим рецептам. В медичному плані, це також не унікальний препарат, існує купа аналогів і не такі вони й дорогі і демпінгувати там думаю є куди і багато.
Навіть якщо розглядати його саме як наркотик, то в тих же Нідерландах, де це давно дозволено і без рецептів, канабіс не є якимось супер-бізнесом і навіть не згадується як галузь наповнення бюджету чи то експорту.
Наведені в відео мільярди світового ринку та тисячі гектарів, напевно то мова йде про коноплю як сировину а не як ліки чи наркотик, так як сировину її й зараз можна вирощувати, правда сою чи кукурудзу вигідніше.
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