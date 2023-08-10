Головне за четвер: Комісії власників військових облігацій, ціни на золото та стейблкоїн PayPal

Після двох років розробок та переносів найбільша електронна платіжна система PayPal запустила власний доларовий стейблкоїн, і стала однією з перших великих платіжних компаній, які змогли вивести свій криптопродукт на масовий ринок. Розповідаємо, навіщо це потрібно PayPal, що це означає для криптосфери та які перспективи у нового інструменту на світовому фінансовому ринку.

Підсанкційні компанії платитимуть податки в український бюджет. Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6529 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування санкцій.

У monobank уточнили, які комісії заплатять власники за військові облігації під час та після скасування воєнного стану

У monobank спробували роз'яснити порядок нарахування з приватних інвесторів комісій при купівлі/продажу у його мобільному додатку військових облігацій уряду.

Фурса: Перспективи ринку ОВДП та економіки України. Прогноз щодо ВВП, курсу, інфляції та безробіттю (відео)

В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Сергієм Фурсою, заступником директора Драгон Кепітал, про: перспективи ринку ОВДП, чи буде зниження дохідності по ним і до яких меж, про перспективи економіки України до кінця року, яким буде прогноз по ВВП, курсу та обсягам міжнародної допомоги.

Ціни на золото пішли на канікули: які котирування на метал побачимо у вересні

Після нещодавнього липневого зльоту майже до $1 990 за унцію, золото швидко подешевшало до рівнів близько $1 930-$1 925. Куди рушать далі ціни на шляхетний метал, розбирався «Мінфін».

Найкращий відгук липня: як Яна розсварила Приват з клієнтом

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у липні. Ним стала користувачка під ніком OlenaChe62, яка розповіла, як через непорозуміння із голосовим помічником банку її фінансовий номер було видалено із системи і заблоковано вхід до Приват24. Її досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».