В цьому відео Олексій Козирев поговорив з Сергієм Фурсою, заступником директора Драгон Кепітал, про:
Фурса: Перспективи ринку ОВДП та економіки України. Прогноз щодо ВВП, курсу, інфляції та безробіттю (відео)
- перспективи ринку ОВДП
- чи буде зниження дохідності по ним і до яких меж
- про перспективи економіки України до кінця року
- яким буде прогноз по ВВП, курсу та обсягам міжнародної допомоги.
Джерело: Мінфін
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