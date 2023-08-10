Підсанкційні компанії платитимуть податки в український бюджет. Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6529 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування санкцій. Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Що передбачено законом

Зокрема, закон передбачає нерозповсюдження санкцій на сплату податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашення податкового боргу.

До того ж до другого читання було внесено кілька змін:

встановлено 4 види заходів, які здійснює контролюючий орган з метою реалізації санкції прийнятих РНБО;

ПК доповнено механізмами реалізації таких заходів до підсанкційних осіб.

доповнено норми щодо заборони перебування підсанкційного суб'єкта на спрощеній системі оподаткування.

«Набрання чинності законопроєкту синхронізовано з нещодавно ухваленим Законом № 3223, який запроваджує публічний Державний реєстр санкцій», — додав Гетманцев.