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10 серпня 2023, 15:17 Читать на русском

Підсанкційні компанії платитимуть податки в український бюджет. Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6529 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування санкцій. Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6529 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування санкцій.
Фото: depositphotos

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Що передбачено законом

Зокрема, закон передбачає нерозповсюдження санкцій на сплату податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашення податкового боргу.

До того ж до другого читання було внесено кілька змін:

  • встановлено 4 види заходів, які здійснює контролюючий орган з метою реалізації санкції прийнятих РНБО;

  • ПК доповнено механізмами реалізації таких заходів до підсанкційних осіб.

  • доповнено норми щодо заборони перебування підсанкційного суб'єкта на спрощеній системі оподаткування.

«Набрання чинності законопроєкту синхронізовано з нещодавно ухваленим Законом № 3223, який запроваджує публічний Державний реєстр санкцій», — додав Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
10 серпня 2023, 16:21
#
Райфайзен как спонсор терроризма будет что доплачивать в бюджет?
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