Головне за понеділок: Нове правління Сенс Банку та ребалансування ключового технологічного індексу США

Україні треба повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну для відновлення економіки.

У NASDAQ-100 стане менше Tesla і Microsoft: що буде з їхніми акціями

24 липня відбудеться ребалансування ключового технологічного індексу США та світу NASDAQ-100. Що це за процедура, чому вона відбувається і які матиме наслідки для самого індексу, компаній, які до нього входять, та мільйонів інвесторів, — розбирався «Мінфін».

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