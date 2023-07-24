Головне за понеділок: Нове правління Сенс Банку та ребалансування ключового технологічного індексу США
Членами правління Сенс Банку (Київ, раніше — Альфа-Банк) після його націоналізації за поданням Міністерства фінансівстали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов, йдеться в інформації на сайті фінустанови.
Ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства — Офіс генпрокурора
Колишні російські власники одного з найбільших російських банків України планували вивести з нього активи та довести до банкрутства.
Україні необхідно повернути жінок для відновлення економіки — Bloomberg
Україні треба повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну для відновлення економіки.
У NASDAQ-100 стане менше Tesla і Microsoft: що буде з їхніми акціями
24 липня відбудеться ребалансування ключового технологічного індексу США та світу NASDAQ-100. Що це за процедура, чому вона відбувається і які матиме наслідки для самого індексу, компаній, які до нього входять, та мільйонів інвесторів, — розбирався «Мінфін».
Прогноз курсу долара та євро на тиждень: 3 найспекотніші дні на валютному ринку
Цей тиждень пройде на валютному ринку України дуже активно та у форматі великої турбулентності. Занадто багато різних новин різноспрямовано впливатимуть як на світовий, так і на наш, внутрішній, валютний ринок. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну»
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