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24 липня 2023, 19:32 Читать на русском

Україні необхідно повернути жінок для відновлення економіки — Bloomberg

Україні треба повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну для відновлення економіки. Про це пише Bloomberg.

Україні треба повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну для відновлення економіки.
Фото: razumkov.org.ua

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Як повернути

Більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права залишати країну, що пояснює, чому 68% українських біженців — жінки, а серед дорослих — ще більша ґендерна диспропорція.

За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.

«Це легко переважило б чотирирічний пакет допомоги Україні, запропонований Європейським Союзом, вартістю 12,5 мільярда євро щороку», — йдеться в публікації.

Читайте: З України поїхали 12 млн: кого повернути буде найскладніше

Як наголосила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, найважливіше завдання зараз для України, для української влади — зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх чоловіків та об'єдналися в Україні.

Уряд планує повоєнну відбудову з амбітними цілями, що передбачають подвоєння розміру економіки до 2032 року. Проте Міністерство економіки зазначає, що для досягнення цієї мети не вистачає 4,5 мільйона робітників та підприємців.

Українські біженці та внутрішньо переміщені особи становлять третину загального населення країни, яке проживало на території, яку влада контролювала до початку війни.

Деякі внутрішньо переміщені особи можуть сприяти економіці країни, проте ті, хто перебуває за кордоном, починають адаптуватися до нового місця проживання, працювати там і починають робити свій внесок у розвиток інших країн.

Згідно з аналізом Bloomberg деякі біженці можуть повернутися, проте це може стати складніше з часом, доки триває війна. Зазначається, що після закінчення останньої війни в Боснії в 1990-х роках, лише через десять років половині двох мільйонів біженців і внутрішньо переміщених осіб вдалося повернутися додому.

Економіст Олександр Ісаков припускає, що якщо Україна зможе переконати повернутися половину всіх біженців, це може коштувати країні близько $10 мільярдів на рік, що становитиме 5% ВВП, з урахуванням того, що деякі чоловіки та сім'ї переїжджають до жінок, які вирішили залишитися за кордоном.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+45
mantis05
mantis05
24 липня 2023, 19:34
#
«урахуванням того, що деякі чоловіки та сім'ї переїжджають до жінок, які вирішили залишитися за кордоном" — то ли ещё будет
+
+45
Rubi0
Rubi0
24 липня 2023, 19:50
#
Ставлю на то что даже после окончания конфликта границы будут закрыты минимум еще год. Иначе бубочка потеряет 20 млрд долларов
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 липня 2023, 19:39
#
Achtung! Achtung! Alle Frauen müssen in die Ukraine zurückkehren!!! Jede Frau muss 500 Euro in die Ukraine mitbringen. Oder mehr!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
24 липня 2023, 20:15
#
Більше)
+
+15
Olimpiec
Olimpiec
24 липня 2023, 20:06
#
Откройте границу, хватит крепостного права смеются с россиян, а по-факту в рабстве украинцы
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
24 липня 2023, 20:14
#
Ви правильно помітили, що зараз кріпосне право, а от до рабства ми ще не дійшли, це ще попереду, в недалекому майбутньому.
+
0
Olimpiec
Olimpiec
24 липня 2023, 20:24
#
УРСР нового толку. Кордони закрити — бюджет розпилити — на військо начхати — фінансовий контроль посилити — донати просити! Далі буде…
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