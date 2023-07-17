Банкіри спрогнозували курс до кінця літа і визначили кращий час для купівлі долара
Головне за понеділок: Вихід рф із «зернової угоди», здорожчання євробондів та курс долара до кінця літа
Гривня продовжує потроху зміцнюватись. На кінець тижня середній курс продажу долара в обмінниках знизився з 37,24 грн до 37,19 грн. За 3 останні місяці готівкова нацвалюта зміцнилась приблизно на 80 коп. Що забезпечує цей тренд та чи довго він триватиме, «Мінфіну» спрогнозували банкіри.
Євробонди України подорожчали до максимуму з початку війни
Вартість єврооблігацій України за минулий тиждень підскочила в середньому одразу на 13% і досягла максимальних значень за період від початку повномасштабної російської агресії.
Мінфін знижує ставки за ОВДП: як на це відреагували покупці
За минулі три тижні об'єм покупок ОВДП зменшився на третину, але кількість угод залишилась незмінною. Такі дані Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU, наводить на підставі статистики власної компанії. Які ще зміни відбулись за цей час на ринку цінних паперів Мінфіну, вона розповіла в черговому огляді для «Мінфіну».
рф виходить із «зернової угоди» — Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».
Бізнес оптимістично оцінив перспективи свого економічного розвитку. Очікує долар по 40,43 гривні
Бізнес, незважаючи на активні бойові дії, вперше з початку повномасштабної війни очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців.
Боротьба за гектари: як зберегти земельний банк в умовах воєнного часу
Проблеми з логістикою, замінування територій, брак обігових коштів — повномасштабна війна, яку росія розв’язала проти України, суттєво ускладнила життя аграріям. На додачу до цих проблем, їм також доводиться думати, як сьогодні втримати свій земельний банк.
Разом із експертами «Доброзему» — платформи, де можна продати або купити землю сільгосппризначення, — ми розбирались, які саме земельні виклики стоять сьогодні перед фермерами та як їм протистояти.
Нова пошта відкрила друге відділення в Берліні
Нова пошта стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Компанія відкрила там друге відділення Nova Post у Німеччині.
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