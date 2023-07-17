Головне за понеділок: Вихід рф із «зернової угоди», здорожчання євробондів та курс долара до кінця літа

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Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив про зупинку дії «зернової угоди».

Бізнес оптимістично оцінив перспективи свого економічного розвитку. Очікує долар по 40,43 гривні

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Бізнес, незважаючи на активні бойові дії, вперше з початку повномасштабної війни очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців.

Боротьба за гектари: як зберегти земельний банк в умовах воєнного часу

Проблеми з логістикою, замінування територій, брак обігових коштів — повномасштабна війна, яку росія розв’язала проти України, суттєво ускладнила життя аграріям. На додачу до цих проблем, їм також доводиться думати, як сьогодні втримати свій земельний банк.