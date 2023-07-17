Бізнес оптимістично оцінив перспективи свого економічного розвитку. Очікує долар по 40,43 гривні

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Як змінилися очікування бізнесу

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 104,5% порівняно з 91,2% у І кварталі 2023 року. Поліпшення оцінок відбулося в підприємств усіх видів економічної діяльності, а також за всіма складовими індексу.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес прогнозує стрімке зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 17.3% порівняно з «мінус» 16.7% у І кварталі. Зростання очікують підприємства всіх напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників та більшості областей.

Тривало поліпшення інфляційних очікувань: у ІI кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 15.7% порівняно з 20.7% у попередньому кварталі. 46.6% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 15.3%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Натомість дещо послабився вплив «курсового фактору» та «витрат на виробництво».

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.43 грн/дол. США (у попередньому кварталі - 42.18 грн/дол. США). 44.3% респондентів (порівняно з 19.7% у І кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.