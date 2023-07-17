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17 липня 2023, 9:41 Читать на русском

Нова пошта відкрила друге відділення в Берліні

Нова пошта стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Компанія відкрила там друге відділення Nova Post у Німеччині. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Нова пошта стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург.

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Як працює відділення

Відділення приймає посилки та вантажі до 100 кг та розташоване за адресою м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589.

Клієнти можуть отримати послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний. Термін доставки в та з України — від 5 робочих днів.

«До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо. Крім того, ми активно ведемо перемовини з місцевим партнером з приводу розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7500 пунктів видачі по всій країні. Загалом маємо амбітні плани щодо нашого розвитку та становлення як поштового перевізника в Німеччині», — сказав Сергій Симонов, СЕО Nova Post в Німеччині.

Нагадаємо

Перше відділення Nova Post в Німеччині відкрито у Берліні 30 червня. Найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.

Крім доставки у відділення, можна також замовити адресну доставку у будь-яке місто в Німеччині або навпаки — в Україні. Також посилку з Німеччини можна відправити не виходячи з дому, замовивши послугу адресного забору.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
mlp711141
mlp711141
17 липня 2023, 9:53
#
Это хорошо, ноя пока и в Польше не пользуюсь их услугами…
+
+30
bonv
bonv
17 липня 2023, 10:51
#
Попит породжує пропозицію:)
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