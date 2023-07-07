НБУ: Зростання попиту на робочу силу призвело до підвищення зарплат

У червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило відновлення зростання зарплат. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2023 року.

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«Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві», — йдеться в огляді.

При цьому пропозиція робочої сили залишалася стабільною.

За даними опитуваннями Соціологічної групи «Рейтинг», частка тих, хто не працює, скоротилася порівняно з початком 2023 року (більш помітно — серед ВПО).

«Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних та кваліфікаційних), пов'язаних зокрема із досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат», — йдеться в огляді.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за даними НБУ, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України практично припинили падіння. Однак подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.