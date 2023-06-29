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29 червня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за четвер: прогноз валют від Horizon Capital, стан фінсектору та чому дешевшає золото

В Horizon Capital дали прогноз, яким буде курс долара до кінця року та у 2024 році

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Податок на нерухомість: скільки доведеться платити з 1 липня

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Золото вкотре підтвердило свій імідж одного з об'єктивних індикаторів реального стану життя всього людства. Ціну на «жовтий метал» у червні досить пристойно лихоманило, що було пов'язано з економікою, політикою та війною.

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Джерело: Мінфін
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