Головне за четвер: прогноз валют від Horizon Capital, стан фінсектору та чому дешевшає золото

До 1 липня українці мають отримати квитанції на оплату податку на квартири та будинки. Податок доведеться заплатити за нерухомість із «зайвими» квадратними метрами.

Золото дешевшає: як надовго та чи варто перейматися інвесторам

Золото вкотре підтвердило свій імідж одного з об'єктивних індикаторів реального стану життя всього людства. Ціну на «жовтий метал» у червні досить пристойно лихоманило, що було пов'язано з економікою, політикою та війною.

Ольга Білай: Якщо боржник не платить кредит, банк може забрати квартиру