В Horizon Capital дали прогноз, яким буде курс долара до кінця року та у 2024 році
Головне за четвер: прогноз валют від Horizon Capital, стан фінсектору та чому дешевшає золото
Інвестиційна компанія Horizon Capital прогнозує незначне зростання курсу долара до кінця 2023 року до 39 грн/$ та до 42 грн/$ — у 2024-му.
Українці зможуть самостійно обирати, на що витрачати кошти з держфонду регіонального розвитку
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9165 про зміни у державному фонді регіонального розвитку (ДФРР), які передбачають, що громадяни зможуть самі вибирати, на що витрачати ці гроші.
Нацбанк покращив оцінку ризиків у фінансовому секторі
Сумарна оцінка картки ризиків фінсектору знизилася на 22,5% із грудня 2022 року — з 40 до 31 — і тепер відповідає середньому діапазону.
Податок на нерухомість: скільки доведеться платити з 1 липня
До 1 липня українці мають отримати квитанції на оплату податку на квартири та будинки. Податок доведеться заплатити за нерухомість із «зайвими» квадратними метрами.
Золото дешевшає: як надовго та чи варто перейматися інвесторам
Золото вкотре підтвердило свій імідж одного з об'єктивних індикаторів реального стану життя всього людства. Ціну на «жовтий метал» у червні досить пристойно лихоманило, що було пов'язано з економікою, політикою та війною.
Ольга Білай: Якщо боржник не платить кредит, банк може забрати квартиру
За останніх 10 років із ринку було виведено понад 90 банків, 6 із них — за час повномасштабного вторгнення. Чому банки визнають неплатоспроможними, чому більшість із них не продається, а ліквідовується, і що після цього відбувається з кредитами та депозитами їхніх клієнтів, — про це та багато іншого «Мінфіну» розповіла заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.
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