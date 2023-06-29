Нацбанк покращив оцінку ризиків у фінансовому секторі

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Оцінка ризиків

Згідно зі звітом, із семи параметрів у діапазоні від 1 до 10 кожен, найбільше — на 2 пункти — знизилися макроекономічний ризик, кредитний ризик корпорацій та ризик прибутковості: перші два — до 6 пунктів, тоді як останній — до 3 пунктів.

Указується, що цьому допомогли стійкість енергетичної системи та пожвавлення внутрішнього попиту, покращення якості кредитного портфеля та більш оптимістичні очікування, а також зростання відсоткових доходів від вкладень у цінні папери та невисокі обсяги доформування резервів.

Крім того, кредитний ризик домогосподарств, валютний ризик та ризик капіталу знизилися на 1 пункт кожен: перші два — до 4 пунктів, останній — до 5 пунктів завдяки зближенню готівкового курсу та безготівкового та прибутку банків.

Наголошується, що незмінним залишився ризик ліквідності — він становив 3 пункти, що пов'язано зі збереженням високої ліквідності банками та нарощуванням коштів клієнтів.

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«Індекс фінансового стресу (ІФС) зберігає значну волатильність на високих рівнях вже більше року, його значення в останні місяці зросли після зимового падіння. Основна причина — одночасне підвищення кількох складових індексу», — констатував також НБУ.

При цьому субіндекс поведінки домогосподарств зростав у результаті підвищення депозитних ставок і склав 0,07, банківський субіндекс досяг 0,06 через незначне погіршення показників ліквідності.

Як зазначив Нацбанк, високим залишається субіндекс державних цінних паперів з урахуванням високої прибутковості суверенних єврооблігацій — 0,14. Зниження спреду між офіційним та готівковим курсом валют та зменшення інтервенцій призвело до скорочення валютного субіндексу — він становив 0,2.

Значення ІФС коливається від 0 до 1, де 0 — повна відсутність напруги та 1 — найвищий рівень стресу.