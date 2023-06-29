Нацбанк покращив оцінку ризиків у фінансовому секторі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

29 червня 2023, 8:49 Читать на русском

Нацбанк покращив оцінку ризиків у фінансовому секторі

Сумарна оцінка картки ризиків фінсектору знизилася на 22,5% із грудня 2022 року — з 40 до 31 — і тепер відповідає середньому діапазону. Про це йдеться у Звіті Національного банку про фінансову стабільність, передає Інтерфакс-Україна.

Сумарна оцінка картки ризиків фінсектору знизилася на 22,5% із грудня 2022 року — з 40 до 31 — і тепер відповідає середньому діапазону.
Фото: bank.gov.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оцінка ризиків

Згідно зі звітом, із семи параметрів у діапазоні від 1 до 10 кожен, найбільше — на 2 пункти — знизилися макроекономічний ризик, кредитний ризик корпорацій та ризик прибутковості: перші два — до 6 пунктів, тоді як останній — до 3 пунктів.

Указується, що цьому допомогли стійкість енергетичної системи та пожвавлення внутрішнього попиту, покращення якості кредитного портфеля та більш оптимістичні очікування, а також зростання відсоткових доходів від вкладень у цінні папери та невисокі обсяги доформування резервів.

Крім того, кредитний ризик домогосподарств, валютний ризик та ризик капіталу знизилися на 1 пункт кожен: перші два — до 4 пунктів, останній — до 5 пунктів завдяки зближенню готівкового курсу та безготівкового та прибутку банків.

Наголошується, що незмінним залишився ризик ліквідності — він становив 3 пункти, що пов'язано зі збереженням високої ліквідності банками та нарощуванням коштів клієнтів.

Читайте: Нацбанк: популярність нових валютних депозитів зменшилася

«Індекс фінансового стресу (ІФС) зберігає значну волатильність на високих рівнях вже більше року, його значення в останні місяці зросли після зимового падіння. Основна причина — одночасне підвищення кількох складових індексу», — констатував також НБУ.

При цьому субіндекс поведінки домогосподарств зростав у результаті підвищення депозитних ставок і склав 0,07, банківський субіндекс досяг 0,06 через незначне погіршення показників ліквідності.

Як зазначив Нацбанк, високим залишається субіндекс державних цінних паперів з урахуванням високої прибутковості суверенних єврооблігацій — 0,14. Зниження спреду між офіційним та готівковим курсом валют та зменшення інтервенцій призвело до скорочення валютного субіндексу — він становив 0,2.

Значення ІФС коливається від 0 до 1, де 0 — повна відсутність напруги та 1 — найвищий рівень стресу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами