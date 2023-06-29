Українці зможуть самостійно обирати, на що витрачати кошти з держфонду регіонального розвитку

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9165 про зміни у державному фонді регіонального розвитку (ДФРР), які передбачають, що громадяни зможуть самі вибирати, на що витрачати ці гроші. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«За» законопроєкт проголосувало 238 народних депутатів.

Розподіл коштів ДФРР після голосування повинен буде затверджувати Кабінет міністрів України.

У випадку, якщо закон набере чинності, голосування в «Дії» почнуться не раніше 2024 року.

Гроші, які передбачені на державні інвестиційні проєкти для регіонального розвитку в державному бюджеті на 2023 рік, Верховна Рада розпорядилася передати Міністерству оборони на закупівлю та ремонт техніки. Йдеться про 2 млрд грн.