Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9165 про зміни у державному фонді регіонального розвитку (ДФРР), які передбачають, що громадяни зможуть самі вибирати, на що витрачати ці гроші. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Українці зможуть самостійно обирати, на що витрачати кошти з держфонду регіонального розвитку
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Що відомо
«За» законопроєкт проголосувало 238 народних депутатів.
Розподіл коштів ДФРР після голосування повинен буде затверджувати Кабінет міністрів України.
У випадку, якщо закон набере чинності, голосування в «Дії» почнуться не раніше 2024 року.
Гроші, які передбачені на державні інвестиційні проєкти для регіонального розвитку в державному бюджеті на 2023 рік, Верховна Рада розпорядилася передати Міністерству оборони на закупівлю та ремонт техніки. Йдеться про 2 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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