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28 червня 2023, 19:53 Читать на русском

Головне за середу: відмова від готівки, доплати війсковим та підвищення депозитів у дрібних банках

Дрібні банки розповіли, як довго ще зможуть підвищувати депозитні ставки

За останні два тижні 7 банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн підвищили ставки за гривневими вкладами. Ще дві фінустанови запропонували більш цікаві умови для приватних вкладників за доларовими та гривневими вкладами. Про всі актуальні пропозиції малих банків для фізосіб — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Джерело: Мінфін
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