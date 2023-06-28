Головне за середу: відмова від готівки, доплати війсковим та підвищення депозитів у дрібних банках

За останні два тижні 7 банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн підвищили ставки за гривневими вкладами. Ще дві фінустанови запропонували більш цікаві умови для приватних вкладників за доларовими та гривневими вкладами. Про всі актуальні пропозиції малих банків для фізосіб — у свіжому огляді «Мінфіну».

В НБУ кажуть, що банківська система готова до відмови від готівки, але є нюанс