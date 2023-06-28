Дрібні банки розповіли, як довго ще зможуть підвищувати депозитні ставки
Головне за середу: відмова від готівки, доплати війсковим та підвищення депозитів у дрібних банках
За останні два тижні 7 банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн підвищили ставки за гривневими вкладами. Ще дві фінустанови запропонували більш цікаві умови для приватних вкладників за доларовими та гривневими вкладами. Про всі актуальні пропозиції малих банків для фізосіб — у свіжому огляді «Мінфіну».
В НБУ кажуть, що банківська система готова до відмови від готівки, але є нюанс
Якщо ініціатива щодо скасування готівки буде підтримана чинною владою, то банківська система України готова до такого виклику. Про це заявила на пресконференції перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
Рада проголосувала за доплати та відпустки для військових
Парламент нарешті ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 9342 про доплати військовим.
Sense Bank після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку — ЗМІ
Після переходу Sense Bank у держвласність, що може статися вже найближчими днями, установу може очолити Галина Пахачук. У 2016−2021 роках вона була заступницею голови правління Приватбанку.
Нове житло для військових та переселенців: всі пільгові програми від забудовників
Левову частину покупців нового житла зараз становлять родини військових та вимушені переселенці. Тому саме за ці категорії інвесторів розгорнулася конкурентна боротьба серед забудовників. У портфелях багатьох із них вже з’явилися спеціальні програми для підтримки військових та ВПО.
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