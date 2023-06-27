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27 червня 2023, 20:13 Читать на русском

Головне за вівторок: Підвищення комісії інтерчейндж, тарифи на електроенергію та агресивний портфель «Мінфіну»

«Мінфін» почав формувати свій агресивний портфель: чому зробили ставку на космос

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі — щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Ми вже придбали першу акцію для нашого консервативного портфелю. Розповідаємо, який актив і чому першим додано до нашого агресивного портфелю.

З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі на третину до 0,9%. Про це учасники ринку домовилися під час наради 26 червня.

Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна підвищилася на 80% до 7200 грн/МВт·год.

Кожен десятий українець має крипту. Куди ще бажають інвестувати наші співвітчизники (опитування)

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 мільярдів

Кабінет міністрів постановою № 631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік.

Конференція донорів України у Лондоні: що насправді привезли звідти наші можновладці

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Джерело: Мінфін
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