Головне за вівторок: Підвищення комісії інтерчейндж, тарифи на електроенергію та агресивний портфель «Мінфіну»

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі — щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Ми вже придбали першу акцію для нашого консервативного портфелю. Розповідаємо, який актив і чому першим додано до нашого агресивного портфелю.

З 1 липня MasterCard і Visa підвищать комісії інтерчейндж в Україні

Банки і платіжні системи з 1 липня підвищать комісію interchange за безготівкові платежі на третину до 0,9%. Про це учасники ринку домовилися під час наради 26 червня.

Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі