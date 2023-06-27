За даними World of Statistics, близько 10,3% українців володіють криптовалютами і за кількістю її власників наша держава входить до першої десятки країн світу.
Кожен десятий українець має крипту. Куди ще бажають інвестувати наші співвітчизники (опитування)
«Мінфін» вирішив дізнатись які ще напрями інвестицій цікаві для українців та пропонує на вибір 4 варіанти:
- Комерційна нерухомість
- Земля
- Готовий бізнес
- Стартапи
Джерело: Мінфін
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