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27 червня 2023, 12:06 Читать на русском

Кожен десятий українець має крипту. Куди ще бажають інвестувати наші співвітчизники (опитування)

За даними World of Statistics, близько 10,3% українців володіють криптовалютами і за кількістю її власників наша держава входить до першої десятки країн світу.

За даними World of Statistics близько 10,3% українців володіють криптовалютами і за кількістю її власників наша держава входить до першої десятки країн світу.

«Мінфін» вирішив дізнатись які ще напрями інвестицій цікаві для українців та пропонує на вибір 4 варіанти:

  • Комерційна нерухомість
  • Земля
  • Готовий бізнес
  • Стартапи
Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
27 червня 2023, 12:12
#
Хтось хоче, а інші інвестують…
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MakDi
MakDi
27 червня 2023, 12:43
#
Клоуни))
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Strangers
Strangers
27 червня 2023, 12:48
#
Лживая статистика Те кто имеет крипту хотят поиметь и других В надежде заработать на новичках . Мертвые активы которые не туда не сюда…
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