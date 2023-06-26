Головне за понеділок: Рейтинг України, автоматичне списання кредитів та валютні пом'якшення НБУ

Національний банк затвердив нові винятки з військових заборон та обмежень, які 24 лютого 2022 року було запроваджено його постановою № 18.

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Fitch підтвердило рейтинг України й оновило прогноз щодо ВВП, інфляції, держборгу

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC».

Fitch також підтвердило РДЕ «CCC-» в національній валюті. Рішення агентство пояснило тим, що вищий рейтинг, ніж у боргу в іноземній валюті, відображає серйозніші перешкоди для реструктуризації боргу в нацвалюті — тільки 4% належать нерезидентам, тоді як 48% — НБУ і 38% — українським банкам.

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