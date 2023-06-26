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26 червня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: Рейтинг України, автоматичне списання кредитів та валютні пом'якшення НБУ

javascript:void(0)Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків

Приватбанк автоматично списуватиме непогашені кредити при примусовому закритті рахунків людям.

«Це стосується клієнтів, яким банк відмовив у підтримці ділових відносин через недотримання чинного законодавства щодо незаконного використання та отримання коштів», — йдеться у розсилці банку.

Райффайзен розповів, скільки завозить валюти та під які комісії приймає зношені купюри

Після початку повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк у 4 рази збільшив обсяг ввезення готівкової іноземної валюти в Україну. А також раз на місяць вивозить із країни банкноти з ознаками значного зношування.

Нацбанк знову пом'якшив деякі військові обмеження щодо валютних операцій

Національний банк затвердив нові винятки з військових заборон та обмежень, які 24 лютого 2022 року було запроваджено його постановою № 18.

Нове відео: Війна породжує корупцію. Коли відновиться Україна і що для цього потрібно

Fitch підтвердило рейтинг України й оновило прогноз щодо ВВП, інфляції, держборгу

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC».

Fitch також підтвердило РДЕ «CCC-» в національній валюті. Рішення агентство пояснило тим, що вищий рейтинг, ніж у боргу в іноземній валюті, відображає серйозніші перешкоди для реструктуризації боргу в нацвалюті — тільки 4% належать нерезидентам, тоді як 48% — НБУ і 38% — українським банкам.

Ритейлер вживаних автомобілів зростає, відновлювана енергетика йде донизу

Американські індекси закінчили тиждень падінням. S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 1,4%, індекс Dow Jones — 1,7%. Інвестори йдуть у безпечніші активи — долар США та облігації. Докладніше про те, чим жив фондовий ринок минулого тижня і які події формуватимуть його настрої протягом найближчих 5 днів, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Джерело: Мінфін
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