Нацбанк знову пом'якшив деякі військові обмеження щодо валютних операцій

Національний банк затвердив нові винятки з військових заборон та обмежень, які 24 лютого 2022 року було запроваджено його постановою № 18. Про це йдеться у постанові Нацбанку № 84 від 23 червня 2023 року.

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Що скасували

Зокрема, НБУ скасував заборону на видачу готівкової інвалюти з рахунків для органів, підрозділів та особового складу Держслужби з надзвичайних ситуацій для проведення виплат посадовим особам, які спрямовуються на ліквідацію надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги в інші держави.

Також спрощено валютні обмеження для фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України.

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