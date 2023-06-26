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26 червня 2023, 19:15 Читать на русском

Війна породжує корупцію. Коли відновиться Україна і що для цього потрібно (відео)

В цьому відео ми поговорили з Сергієм Фурсою про URC 2023, українську корупцію і вплив війни на неї та як Україні потрібно подолати демографічну кризу.
Приємного перегляду!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+120
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
26 червня 2023, 21:00
#
Не война родила коррупцию в Украине, а коррупция породила врйну.
+
+15
zevs1
zevs1
26 червня 2023, 21:15
#
+100
+
0
Ranet
Ranet
26 червня 2023, 22:32
#
Герман Сметанин 🤣 — Титан мысли и Особа, приближенная к Императору (Галактики).
А проще: «Лошадь пошла поперек борозды, ей допи💋💋ы, и мне допи💋💋ы.
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