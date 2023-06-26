В цьому відео ми поговорили з Сергієм Фурсою про URC 2023, українську корупцію і вплив війни на неї та як Україні потрібно подолати демографічну кризу.
Приємного перегляду!
Війна породжує корупцію. Коли відновиться Україна і що для цього потрібно (відео)
В цьому відео ми поговорили з Сергієм Фурсою про URC 2023, українську корупцію і вплив війни на неї та як Україні потрібно подолати демографічну кризу.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
А проще: «Лошадь пошла поперек борозды, ей допи💋💋ы, и мне допи💋💋ы.