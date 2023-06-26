Fitch підтвердило рейтинг України й оновило прогноз щодо ВВП, інфляції, держборгу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 червня 2023, 10:21 Читать на русском

Fitch підтвердило рейтинг України й оновило прогноз щодо ВВП, інфляції, держборгу

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC», а також РДЕ «CCC-» в національній валюті, йдеться в повідомленні рейтингового агентства, пише Forbes.

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC», а також РДЕ «CCC-» в національній валюті, йдеться в повідомленні рейтингового агентства, пише Forbes.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрогноз FitchFitch очікує подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями у вересні 2024 року.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прогноз Fitch

Fitch очікує подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями у вересні 2024 року.

Агентство зазначило, що обслуговування зовнішнього суверенного боргу зросте до $7,6 млрд у 2025 році, великий дефіцит бюджету в середньостроковій перспективі збільшить і без того високий держборг.

На думку Fitch, Україна, ймовірно, віддасть перевагу єдиній комплексній реструктуризації боргу наступного року.

Fitch також підтвердило РДЕ «CCC-» в національній валюті. Рішення агентство пояснило тим, що вищий рейтинг, ніж у боргу в іноземній валюті, відображає серйозніші перешкоди для реструктуризації боргу в нацвалюті - тільки 4% належать нерезидентам, тоді як 48% - НБУ і 38% - українським банкам.

«У більш довгостроковій перспективі все ще існує значний кредитний ризик через невизначеність щодо джерел фінансування можливої затяжної війни та значних зусиль з відновлення», — йдеться в повідомленні.

Базовий сценарій Fitch передбачає, що війна триватиме до 2024 року. Fitch вважає, що Україна зараз має стратегічну військову перевагу, однак, як зазначається у повідомленні, в основному сценарії військової переваги недостатньо для рішучого досягнення цілей.

«У довгостроковій перспективі ми очікуємо, що якась форма врегулювання покладе край війні, хоча вважаємо, що заморожений конфлікт більш імовірний, ніж стійка мирна угода», — зазначили в Fitch.

ВВП та інфляція

За прогнозами агентства, ВВП України зросте на 3,5% у 2023 році і на 4% у 2024 році після скорочення на 29% у 2022 році. Споживання дещо відновиться на ослабленні побоювань щодо ширшої військової ескалації, але інвестиції, як і раніше, в пригніченому стані.

Fitch вважає, що заплановані на цей рік витрати на екстрене відновлення в розмірі $14 млрд будуть недовиконані.

Агентство очікує зростання бюджетного дефіциту цього року до 17,3% ВВП із майже 16% ВВП.

Читайте: ВВП не дорахується 0,2%: НБУ прорахував для Мінфіну економічні наслідки руйнування Каховської ГЕС

Fitch бачить велику невизначеність щодо зовнішнього фінансування після наступного року, зокрема через потенційну втому донорів.

Агентство також прогнозує, що держборг України зросте до 85% ВВП на кінець цього року і до 94% на кінець 2024 року (у 2022 році - 78,5% ВВП).

Fitch прогнозує, що інфляція знизиться до 14,5% на кінець цього року та до 12,7% у середньому у 2024 році.

Агентство вважає, що облікову ставку НБУ на 5 п.п. — до 20%, проте ризики, як і раніше, зміщені в бік підвищення, включно з наслідками руйнування Каховської ГЕС.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Саша Ник
Саша Ник
26 червня 2023, 11:46
#
Это ещё, если можно так сказать, позитивный прогноз.
Множество факторов не учтены, особенно осенних.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
26 червня 2023, 12:40
#
❗️Що робити і куди бігти у разі вибуху на ЗАЕС? Короткою іструкцією поділився голова МВС Ігор Клименко. Единственное,о чем умолчал клименко,это о закрытых границах. И совсем свеженькое: венедиктову паканули за какие-то депозитные мутки с замороженными счетами в кредитсосьёте,депутата ИФ горсовета головко тоже пришкварили за коррупцию
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами