Fitch підтвердило рейтинг України й оновило прогноз щодо ВВП, інфляції, держборгу

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC», а також РДЕ «CCC-» в національній валюті, йдеться в повідомленні рейтингового агентства, пише Forbes.

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Прогноз Fitch

Fitch очікує подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями у вересні 2024 року.

Агентство зазначило, що обслуговування зовнішнього суверенного боргу зросте до $7,6 млрд у 2025 році, великий дефіцит бюджету в середньостроковій перспективі збільшить і без того високий держборг.

На думку Fitch, Україна, ймовірно, віддасть перевагу єдиній комплексній реструктуризації боргу наступного року.

Fitch також підтвердило РДЕ «CCC-» в національній валюті. Рішення агентство пояснило тим, що вищий рейтинг, ніж у боргу в іноземній валюті, відображає серйозніші перешкоди для реструктуризації боргу в нацвалюті - тільки 4% належать нерезидентам, тоді як 48% - НБУ і 38% - українським банкам.

«У більш довгостроковій перспективі все ще існує значний кредитний ризик через невизначеність щодо джерел фінансування можливої затяжної війни та значних зусиль з відновлення», — йдеться в повідомленні.

Базовий сценарій Fitch передбачає, що війна триватиме до 2024 року. Fitch вважає, що Україна зараз має стратегічну військову перевагу, однак, як зазначається у повідомленні, в основному сценарії військової переваги недостатньо для рішучого досягнення цілей.

«У довгостроковій перспективі ми очікуємо, що якась форма врегулювання покладе край війні, хоча вважаємо, що заморожений конфлікт більш імовірний, ніж стійка мирна угода», — зазначили в Fitch.

ВВП та інфляція

За прогнозами агентства, ВВП України зросте на 3,5% у 2023 році і на 4% у 2024 році після скорочення на 29% у 2022 році. Споживання дещо відновиться на ослабленні побоювань щодо ширшої військової ескалації, але інвестиції, як і раніше, в пригніченому стані.

Fitch вважає, що заплановані на цей рік витрати на екстрене відновлення в розмірі $14 млрд будуть недовиконані.

Агентство очікує зростання бюджетного дефіциту цього року до 17,3% ВВП із майже 16% ВВП.

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Fitch бачить велику невизначеність щодо зовнішнього фінансування після наступного року, зокрема через потенційну втому донорів.

Агентство також прогнозує, що держборг України зросте до 85% ВВП на кінець цього року і до 94% на кінець 2024 року (у 2022 році - 78,5% ВВП).

Fitch прогнозує, що інфляція знизиться до 14,5% на кінець цього року та до 12,7% у середньому у 2024 році.

Агентство вважає, що облікову ставку НБУ на 5 п.п. — до 20%, проте ризики, як і раніше, зміщені в бік підвищення, включно з наслідками руйнування Каховської ГЕС.