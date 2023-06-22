Головне за четвер: Валютні депозити, підсумки першого дня Ukraine Recovery Conference та боржники за послуги ЖКГ

Великі банки продовжують змінювати депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Передусім, це стосується гривневих вкладів, дохідність за якими продовжує зростати. Як довго зберігатиметься цей тренд у фінустановах із депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

У банкоматах Приватбанку забувають 1 млн карток на рік: де живуть найбільш розсіяні клієнти

У банкоматах Приватбанку люди забувають у середньому близько 2 тис. карток на день, переважна більшість з них (80%) — картки самого Приватбанку. Про це «Мінфіну» повідомив член правління Приватбанку із роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Підсумки першого дня Ukraine Recovery Conference у Лондоні. Що обіцяють Україні

Під час Конференції з відновлення України «Ukraine Recovery Conference 2023», яка почалася 21 червня у Лондоні, одразу кілька країн та організацій виступили з обіцянками додаткової фінансової допомоги.

Наскільки захищені наші гроші в банках. Як ліквідувались російські банки. Фонд і Дія (відео)

Не зважаючи на постійні ракетні обстріли та блекаути, українська банківська система залишається стабільною та ні на мить не зупинялась. Як це вдалося? Як захищені наші гроші зараз? Що дасть нам рух до стандартів ЄС? Про це говоримо з директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів Світланою Рекрут.

«Мінфін» почав формувати свій консервативний портфель: розповідаємо про першу акцію

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі, щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Дякуємо усім читачам, які проголосували за суму стартової інвестиції. Завдяки вашим голосам ми розпочнемо з $1 тис. Першу акцію до нашого консервативного портфелю вже придбано. Розповідаємо, що «купили» і як ціна на новий актив вже встигла змінитися за тиждень.

Боржникам за комунальні послуги заборонять купувати авто — урядовий законопроєкт

7 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 9363 «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження», яким пропонують заборонити купувати авто боржникам за послуги ЖКГ.