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22 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Валютні депозити, підсумки першого дня Ukraine Recovery Conference та боржники за послуги ЖКГ

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Джерело: Мінфін
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