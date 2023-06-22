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22 червня 2023, 14:45 Читать на русском

Наскільки захищені наші гроші в банках. Як ліквідувались російські банки. Фонд і Дія (відео)

Не зважаючи на постійні ракетні обстріли та блекаути, українська банківська система залишається стабільною та ні на мить не зупинялась. Як це вдалося? Як захищені наші гроші зараз? Що дасть нам рух до стандартів ЄС?

Про це говоримо з директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів Світланою Рекрут.

  • Як вдалось втримати стабільність банківської системи
  • Кроки Фонду задля заспокоєння панічних настроїв вкладників під час війни
  • Про 100% відшкодування вкладів фізичних осіб
  • На скільки і чому виросли обсяги залишків коштів фізичних осіб на рахунках банків
  • Особливості ліквідації російських банків
  • Що дає вступ до ЄС
  • Про кредитні спілки
  • Які виклики стоять після перемог.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+15
kadaad1988
kadaad1988
22 червня 2023, 15:09
#
Как защищены наши деньги в украинских банках? Очень просто! Приходит к власти такой себе борец за счастье народа — парашенко и валит гривню с восьми до 28. Кладешь сбережения в банки в конце 2013-го по курсу 8, а потом с огромным трудом еле забераешь их в конце 2017-го из банков которые грохнул парашенко и гонтарева, но по курсу 28. Вот и вся история «надежности» хранения денег в наших банках в национальной валюте!!!
+
0
yarg
yarg
22 червня 2023, 15:55
#
Вот мерзавец же…
а еще он мальчиков в трусиках распинал. И липецкой фабрикой работал… Ненавижу его !!!
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
22 червня 2023, 15:59
#
Ну так этих люби, они похлеще Бандюковича, пол Украины в Руинах уже, четверть уехало и никогда не вернутся, можно просто аплодировать Стоя, Лохторату 73%
+
0
kadaad1988
kadaad1988
22 червня 2023, 16:41
#
Каким боком прыгающие сепары к искусственному обвалу гривни устроенным парашенком как раз под оправдание про прыгающих сепаров?! Украина в 2014-м избавилась от нескольких дотационных регионов, особенно Крыма, наоборот экономика должна была рости, но такого не может быть при проходимцах и барыгах как парашенко и его подельники.
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0
yarg
yarg
22 червня 2023, 16:49
#
Ага , значит война и захват территорий — это благо для страны. «избавились от регионов»
Странно — почему СССР не начал процветать в 1941 году , избавившись от дотационных регионов на запад от москвы… Непонятно…
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 червня 2023, 15:26
#
Тарута пытался вывезти коллекцию искусства к себе на родину. https://ukrrudprom.com/news/Sergey_Taruta_pitalsya_nelegalno_vivezti_chast_svoey_kollektsii_iskusstva_za_rubeg.html
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