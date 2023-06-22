Не зважаючи на постійні ракетні обстріли та блекаути, українська банківська система залишається стабільною та ні на мить не зупинялась. Як це вдалося? Як захищені наші гроші зараз? Що дасть нам рух до стандартів ЄС?
Наскільки захищені наші гроші в банках. Як ліквідувались російські банки. Фонд і Дія (відео)
Про це говоримо з директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів Світланою Рекрут.
- Як вдалось втримати стабільність банківської системи
- Кроки Фонду задля заспокоєння панічних настроїв вкладників під час війни
- Про 100% відшкодування вкладів фізичних осіб
- На скільки і чому виросли обсяги залишків коштів фізичних осіб на рахунках банків
- Особливості ліквідації російських банків
- Що дає вступ до ЄС
- Про кредитні спілки
- Які виклики стоять після перемог.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
а еще он мальчиков в трусиках распинал. И липецкой фабрикой работал… Ненавижу его !!!
Странно — почему СССР не начал процветать в 1941 году , избавившись от дотационных регионов на запад от москвы… Непонятно…