Головне за вівторок: Рейтинг стійкості банків, підвищення тарифів на світло та покращення прогнозу росту ВВП

Спокій на фінансовому ринку порушило рішення НАЗК про визнання спонсорами війни декількох банківських груп, чиї українські «дочки» традиційно вважаються одними з найстабільнішими в Україні. «Мінфін» підготував Рейтинг стійкості за перший квартал 2023 року та визначив, чи вплинуло рішення НАЗК на позиції українських банків.

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня — ЗМІ

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

МВФ покращив прогноз росту ВВП України

Міжнародний валютний фонд покращив свій прогноз щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо раніше там очікували, що ВВП може змінитися від -3% до +1%, то наразі очікують зростання на 1−3%.

За 3 роки в ЄС може стартувати цифровий євро: що з ним можна буде робити

Вже у червні Європейська комісія розробить законодавчу базу для запровадження цифрового євро. Чому він потрібен і коли з'явиться в обігу, розповів член виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетта.

Рада в першому читанні дала добро на доплати та відпустки для військовослужбовців

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про доплати та відпустки для військовослужбовців. Законопроєкт має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 11,3 мільярда

На аукціоні 30 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 11,29 млрд грн в еквіваленті.