На аукціоні 30 травня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 11,29 млрд грн в еквіваленті. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 11,3 мільярда
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Що пропонували інвесторам
30 травня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 5,64 млрд грн під 18,27% з погашенням 13 березня 2024 року;
- 928,27 млн грн під 19,50% з погашенням 30 жовтня 2024 року;
- 678,51 млн грн під 19,75% з погашенням 18 лютого 2026 року.
В іноземній валюті:
- $110,56 млн під 4,85% з погашенням 21 березня 2024 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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