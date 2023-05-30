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30 травня 2023, 16:27 Читать на русском

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня — ЗМІ

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Про це ЕП повідомило джерело в уряді.

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

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Що відомо

За словами джерела, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення — її схвалили.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Читайте: Нацкомісія запропонувала підвищити тарифи на електроенергію для населення вдвічі

В Україні наразі діють три тарифи: два «соціальні» для населення та один ринковий для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менш як 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше — 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 травня 2023, 16:40
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Тут один эксперт, ну который …по укр банкам… писал что в стране «военное положение» и поэтому курс должен быть фиксированный. Но на вопрос -почему в «военное положение» не зафиксировали цены на социально значимые продукты ответить, скорее всего не захотел. Повторяю вопрос -в стране «военное положение», почему государство в лице КабМина не ввело гос регулирование цен на продукты и допустило подорожание тарифов на эл энергию?
Напоминаю, в очередной раз -подорожание эл энергии в 2015 году (почти в три раза) сопровождалось отменной уплаты НДС на импорт угля с рф, так что опять ахметка поднял тарифы и наверно получил очередной «кайф»?
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