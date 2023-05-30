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30 травня 2023, 14:49 Читать на русском

Рада в першому читанні дала добро на доплати та відпустки для військовослужбовців

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про доплати та відпустки для військовослужбовців. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про доплати та відпустки для військовослужбовців.

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«За» законопроєкт № 9342 проголосували 333 народних депутати.

«Чому за основу? Тому, що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат», — додав Железняк.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань.

Зміни:

  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачуватиметься додаткова винагорода у розмірі від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань;

  • військовослужбовцям строкової служби встановлюється виплата у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

  • доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць також передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби;

  • курсантам також буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць;

  • для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10−30 тис. грн).

Орієнтовні додаткові витрати держбюджету для виконання цих норм оцінюються у 10 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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