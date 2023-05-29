Головне за понеділок: націоналізація Сенс Банку, скасування 2% податку для ФОП та держборг України

За підсумками минулого тижня фондові індекси США продемонстрували змішану динаміку: S&P 500 додав 0,3%, високотехнологічний Nasdaq — 2,5%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 1%.

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Цей тиждень не дасть нудьгувати нікому: ні банкірам, ні їхнім клієнтам, спекулянтам та аналітикам. Надто вже багато подій наступного тижня здатні розгойдувати як світовий, так і український валютний ринок.