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29 травня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за понеділок: націоналізація Сенс Банку, скасування 2% податку для ФОП та держборг України

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Джерело: Мінфін
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