Головне за понеділок: націоналізація Сенс Банку, скасування 2% податку для ФОП та держборг України
29 травня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9107−1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану у повторному другому читанні.
Пільговий 2% податок для ФОП скасують з 1 липня 2023 року. Рада ухвалила закон
Верховна Рада підтримала на підставі урядового законопроєкту № 8401 про скасування «2% податку ФОП» з першого липня 2023 року.
Держборг України за місяць зріс ще на $4,3 мільярда
Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на $4,3 млрд, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу.
Зростання мінімалки. Мінекономіки пропонує збільшити на 14% у 2024 році
Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% — до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн.
Жорстка посадка Virgin Galactic та новий рекорд NVIDIA: злети та падіння тижня
За підсумками минулого тижня фондові індекси США продемонстрували змішану динаміку: S&P 500 додав 0,3%, високотехнологічний Nasdaq — 2,5%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 1%.
Дефолт США скасовується: чому треба готуватися до чергових стрибків курсів обмінок
Цей тиждень не дасть нудьгувати нікому: ні банкірам, ні їхнім клієнтам, спекулянтам та аналітикам. Надто вже багато подій наступного тижня здатні розгойдувати як світовий, так і український валютний ринок.
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