Зростання мінімалки. Мінекономіки пропонує збільшити на 14% у 2024 році

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% - до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

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Що пропонує Мінекономіки

За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:

розмір мінімальної заробітної плати — 7651 грн (зараз — 6700 грн);

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки — 3443 грн (зараз — 2893 грн).

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

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Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.