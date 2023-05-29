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29 травня 2023, 13:52 Читать на русском

Зростання мінімалки. Мінекономіки пропонує збільшити на 14% у 2024 році

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% - до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.

Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% - до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує Мінекономіки

За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:

  • розмір мінімальної заробітної плати — 7651 грн (зараз — 6700 грн);
  • розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки — 3443 грн (зараз — 2893 грн).

За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.

Читайте: Мінімальна зарплата в Україні та світі: як змінилася за рік і що на неї можна купити

Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
kadaad1988
kadaad1988
29 травня 2023, 14:25
#
Вот клоуны! Все им хочется с народа больше налогов поиметь!!!
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0
zevs1
zevs1
29 травня 2023, 14:31
#
Власть таким образом повышает себе зарплаты тут чисто личный интерес.
Оставшемуся бизнесу прийдется больше отчислений.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 травня 2023, 15:44
#
У них уже все мысли о выборах…
2024 — год выборов, вот все, от «аналитиков» до министров и их замов только то и знают,
что пишут о 2024, забывая что за окном всего-лишь середина 2023 года…
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0
xapyga
xapyga
29 травня 2023, 15:54
#
Война в 2024 никуда не денется и они это прекрасно знают, значит и готовится не зачем
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