Міністерство економіки запропонувало підвищити мінімальну зарплату у 2024 році на 14% - до 7651 грн, порівнюючи з теперішніми 6700 грн. Про це повідомила Федерація профспілок, посилаючись на перше засідання спільної робочої комісії з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімалки.
Зростання мінімалки. Мінекономіки пропонує збільшити на 14% у 2024 році
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Що пропонує Мінекономіки
За даними профспілок, заступниця міністра Тетяна Бережна оголосила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Міністерству фінансів:
- розмір мінімальної заробітної плати — 7651 грн (зараз — 6700 грн);
- розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки — 3443 грн (зараз — 2893 грн).
За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 грн.
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Міністерство фінансів до 19 червня очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз, щоб порахувати необхідні бюджетні видатки для забезпечення запропонованих розмірів мінімалки.
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Коментарі - 4
Оставшемуся бизнесу прийдется больше отчислений.
2024 — год выборов, вот все, от «аналитиков» до министров и их замов только то и знают,
что пишут о 2024, забывая что за окном всего-лишь середина 2023 года…