Головне за середу: Куди інвестувати $100 тисяч, попит на іпотеку та дохідність депозитів у гривні
У міру зниження інфляції та зростання депозитних ставок привабливість банківських вкладів зростатиме. Зростання споживчих цін у річному вимірі знизилося з майже 27% на початку року до 17,9% у квітні.
Попит на іпотеку падає: Банки у березні видали кредитів на 38,8 мільйона
Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн.
Куди інвестувати $100 тис: 5 варіантів портфелів — від ризикових до консервативних
Розбираючи можливі варіанти інвестицій суми до $50 тис., «Мінфін» детально розповів про різні інструменти та описав їх плюси та мінуси. Цього разу розповідаємо, на які активи звертають увагу професіональні фінансові радники, та як пропонують формувати портфель для заощаджень до $100 тис. на термін до 10 років.
Україна зупинила експорт електроенергії
Україна припинила експорт електроенергії до інших країн через необхідність покриття власного споживання.
Чи зростатимуть ставки за депозитами: Що очікують в НБУ
Нацбанк очікує, що банки продовжать підвищувати ставки за строковими депозитами населення попри оновлений прогноз регулятора, який передбачає зниження облікової ставки вже у 4 кварталі 2023 року.
Більше депозитів, менше кредитів: українці не поспішають знімати гроші з рахунків
Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках становить майже 2 трлн грн — на третину більше до показників минулого року. Натомість загальний обсяг кредитів скоротився на 8%.
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