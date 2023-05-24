Головне за середу: Куди інвестувати $100 тисяч, попит на іпотеку та дохідність депозитів у гривні

Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн.

Куди інвестувати $100 тис: 5 варіантів портфелів — від ризикових до консервативних

Розбираючи можливі варіанти інвестицій суми до $50 тис., «Мінфін» детально розповів про різні інструменти та описав їх плюси та мінуси. Цього разу розповідаємо, на які активи звертають увагу професіональні фінансові радники, та як пропонують формувати портфель для заощаджень до $100 тис. на термін до 10 років.

Україна зупинила експорт електроенергії