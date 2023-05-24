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24 травня 2023, 12:05 Читать на русском

Попит на іпотеку падає: Банки у березні видали кредитів на 38,8 мільйона

Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн.

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Нові кредити

Про видачу нової іпотеки в березні поінформували 2 банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14,0% (у лютому — 8,3%).

Де видано найбільше кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області — 14 договорів на загальну суму 16,1 млн грн (41% від загального обсягу).

Нагадаємо

Банки у лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн.

Українські банки у січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% — за обсягом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
alexkush
alexkush
24 травня 2023, 12:09
#
Это прикол? на 38 млн кредитов по всей Украине? 1 квартира самая скромная сейчас стоит около 2 млн. это получается 19 кредитов за месяц. не смешите, кредитование «оживает»
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
24 травня 2023, 12:20
#
Дякую, виправили і замінили заголовок
+
0
bonv
bonv
24 травня 2023, 12:14
#
Дійсно — оживає:)
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
24 травня 2023, 12:20
#
Дякую, заголовок замінили
+
0
bonv
bonv
24 травня 2023, 12:21
#
Все добре. Гарного дня:)
+
0
Abramon
Abramon
24 травня 2023, 12:19
#
Поки іпотечне кредитування «мертве». Видані кредити — це швидше за держпрограмою «Єоселя» та для певних категорій — можна не рахувати.
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0
ValNa82
ValNa82
24 травня 2023, 12:35
#
Дійсно б дізнатись, за якими саме програмами видані кредити — «Єоселя» чи інші.
Та і загалом які банки зараз кредитують іпотеку первинний ринок чи вторинний.
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