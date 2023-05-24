Попит на іпотеку падає: Банки у березні видали кредитів на 38,8 мільйона

Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

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Нові кредити

Про видачу нової іпотеки в березні поінформували 2 банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14,0% (у лютому — 8,3%).

Де видано найбільше кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області — 14 договорів на загальну суму 16,1 млн грн (41% від загального обсягу).

Нагадаємо

Банки у лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн.

Українські банки у січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% — за обсягом.