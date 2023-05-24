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24 травня 2023, 9:34 Читать на русском

Більше депозитів, менше кредитів: українці не поспішають знімати гроші з рахунків

Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках становить майже 2 трлн грн — на третину більше до показників минулого року. Натомість загальний обсяг кредитів скоротився на 8%. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках становить майже 2 трлн грн — на третину більше до показників минулого року.

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Депозити

Станом на травень 2023 року загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян складає майже 2 трлн грн. Це на 33% більше, ніж рік тому, та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021-го.

Сума депозитів компаній та підприємств складає 1,03 трлн грн. Це на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року, та майже в 1,6 разів більше, ніж на 1 травня 2021 року.

Депозити корпоративного сектору в іноземній валюті збільшились на 10% до квітня 2021. При цьому, як і раніше, бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів становить 67%.

Зросли й обсяги депозитів українців. На початок травня поточного року загальна сума вкладів громадян в українських банках склала 942 млрд грн. Це на 36% більше, ніж станом на травень 2021.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг депозитів громадян в іноземній валюті зріс на 9%, а до 2021-го трохи зменшився — на 3%. При цьому частка вкладів у національній валюті також скоротилася. Наразі вона складає 63%, тоді як станом на травень 2022-го частка гривневих депозитів складала 67%, а у цей же період 2021-го — 61%.

Кредити

Після сплеску кількості кредитів торік (1 048 млрд грн), наразі загальний обсяг позик скоротився на 8%. Проте це лише на 1% менше, аніж було у відповідний період 2021 року.

Більшість кредитів припадає на бізнес — 736 млрд грн. Корпоративний сектор надає перевагу позикам у національній валюті: їх частка складає 68% від загального обсягу. Для порівняння, до початку повномасштабної війни у 2021 цей показник був на рівні 59%.

Сума кредитів громадян, у порівнянні з минулим роком, скоротилася суттєвіше — на 17%. Наразі українці позичили у банків 205 млрд грн. Це навіть менше, аніж було у травні 2021 року. Українці переважно беруть гривневі займи — їх частка сягає 94%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
TAN72
TAN72
24 травня 2023, 10:19
#
Сказки деда Панаса.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
24 травня 2023, 10:33
#
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе:)
+
0
Ivn
Ivn
24 травня 2023, 10:56
#
Звичайно не беруть люди кредити з такими ставками, та й банкам не вигідно їх знижувати, легше їм ОВДП купити
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0
bonv
bonv
24 травня 2023, 11:28
#
Народ, у своїй більшості, фінансово малограмотний.
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