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24 травня 2023, 17:10 Читать на русском

Україна зупинила експорт електроенергії

Україна припинила експорт електроенергії до інших країн через необхідність покриття власного споживання, повідомило «Укренерго».

Україна припинила експорт електроенергії до інших країн через необхідність покриття власного споживання, повідомило «Укренерго». ►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЧому призупинили експортНаразі імпорт та експорт електричної енергії не здійснюється, зазначили у НЕК.
Фото: biz.censor.net

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому призупинили експорт

Наразі імпорт та експорт електричної енергії не здійснюється, зазначили у НЕК.

Відсутність експорту з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби України у споживанні протягом всієї доби, а також забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

Компанія закликала українців ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00.

Зазначається, що зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

Нагадаємо

Станом на 23 травня енергетики фіксують пошкодження інфраструктури та знеструмлення у шести областях.

Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу також знеструмленою залишається шахта, іншу — вдалося заживити.

Також унаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено чотири населених пункти, а на Сумщині без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.

Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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KyivFury
KyivFury
24 травня 2023, 18:33
#
А вечерние отключения света в Ирпене — это просто совпадение.
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