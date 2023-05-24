Україна зупинила експорт електроенергії

Україна припинила експорт електроенергії до інших країн через необхідність покриття власного споживання, повідомило «Укренерго».

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Чому призупинили експорт

Наразі імпорт та експорт електричної енергії не здійснюється, зазначили у НЕК.

Відсутність експорту з України пов’язана з необхідністю покрити внутрішні потреби України у споживанні протягом всієї доби, а також забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

Компанія закликала українців ощадливо та раціонально споживайте електричну енергію для стабільної роботи енергосистеми у вечірні години, а саме з 19.00 до 22.00.

Зазначається, що зараз виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів.

Нагадаємо

Станом на 23 травня енергетики фіксують пошкодження інфраструктури та знеструмлення у шести областях.

Зокрема, в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу також знеструмленою залишається шахта, іншу — вдалося заживити.

Також унаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено чотири населених пункти, а на Сумщині без енергопостачання лишилися 2,4 тис. споживачів.

Окрім цього, через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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