Курс долара та євро: чому найближчим часом розслабитися не вийде
Головне за понеділок: Додаткові виплати ООН, погіршення споживчих настроїв та курс валют на тиждень
Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми напруженим. Деталі — у свіжому валютному огляді від «Мінфіну».
Україна почала експорт електроенергії в Польщу за новим маршрутом
Україна з 15 травня розпочала комерційний експорт електроенергії в Польщу через відновлену лінію електропередачі Хмельницька АЕС — Жешув, яка не використовувалася з початку 1990-х років.
Додаткові виплати: Українці зможуть знову отримати грошову допомогу ООН
Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у першому кварталі у 26 разів
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні 2023 року зросло у 26 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $5,39 млрд з $0,21 млрд.
У квітні індекс споживчих настроїв зменшився, але українці покращили очікування щодо курсу гривні
Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта.
Конкурент Booking пообіцяв впровадити у сервіс ШІ: чому його акції падають
За підсумками минулого тижня Фондові індекси США здебільшого знизилися. S&P 500 втратив 0,3%, індекс Dow Jones впав на 1,1%, а ось високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,4%. Які події вплинули на настрої інвесторів, які компанії здивували їх і що робитиме погоду на фондових ринках цього тижня, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.
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