Головне за понеділок: Додаткові виплати ООН, погіршення споживчих настроїв та курс валют на тиждень

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта.

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За підсумками минулого тижня Фондові індекси США здебільшого знизилися. S&P 500 втратив 0,3%, індекс Dow Jones впав на 1,1%, а ось високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,4%. Які події вплинули на настрої інвесторів, які компанії здивували їх і що робитиме погоду на фондових ринках цього тижня, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.