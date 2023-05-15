Курс долара та євро: чому найближчим часом розслабитися не вийде

Через низку об'єктивних економічних, політичних та військових причин цей тиждень на валютному ринку буде вельми напруженим. Деталі — у свіжому валютному огляді від «Мінфіну».

Насамперед, на поведінку як ресурсного, так і валютного ринків серйозно вплине посилення з 11 травня вимог Нацбанку до банків щодо резервування коштів на коррахунку в НБУ.

Фактично, регулятор змушує банки або «заморожувати» додаткові кошти в гривні на своєму коррахунку, або ще активніше перегруповувати свої пасиви на користь вкладів населення і депозитів юридичних осіб термінами понад 3 місяці.

У першому випадку банки втрачатимуть через неефективний, з погляду дохідності, варіант розміщення своїх гривневих ресурсів на коррахунку в Нацбанку. Адже за цими коштами НБУ їм нічого не платить.

У другому — змушені будуть збільшувати свої витрати на залучення ресурсів на термін понад 3 місяці, що вдарить по їх прибутковості, а в результаті — і по рентабельності та капіталу.

Ціна питання, за розрахунками Нацбанку, — збільшення нормативу на додаткові близько 17 млрд гривень. Сама сума резервування у банківській системі на період із 11 травня до 10 червня збільшується до 298,921 млрд гривень. Зростання нормативу резервування — це хороша підмога для регулятора щодо підтримки курсу гривні на валютному ринку, але завжди «незручна» подія для банкірів.

По-друге, принциповими для нашого валютного ринку залишаються перспектива та реальне виконання Росією зобов'язань щодо подальшого функціонування «зернового коридору».

Читайте також: «Зернову угоду» можуть продовжити на два місяці — міністр закордонних справ Туреччини

Шантаж агресора у цьому питанні і фактично блокування українського морського зернового експорту б'є по сумам надходжень експортної виручки нашим аграріям та, відповідно, по обсягу пропозиції валюти на українському міжбанку.

На фоні стабільного попиту на валюту при розблокуванні «зернового коридору» необхідність у постійних інтервенціях Нацбанку з продажу дефіцитного долара за 36,9343 гривні на торгах скоротиться, що заощадить Україні ЗВР.

Якщо ж шантаж триватиме і коридор нормально не працюватиме, НБУ доведеться й надалі активно розпродувати золотовалютні резерви для підтримки курсу долара на міжбанку в межах коридору 36,5686 — 36,9343 гривні.

У цій економічній та військовій грі Росії замішана й політика. У Туреччині найближчим часом відбудуться вибори і РФ намагається підіграти чинному президенту Реджепу Ердогану, оскільки він періодично займає проросійську позицію з цілої низки питань.

Турецька ж опозиція у разі перемоги на виборах, найімовірніше, займе більше пронатівську та проєвропейську позицію, що вкрай невигідно для Росії.

Тому метод «батога і пряника» щодо регулювання продовольчих поставок зараз активно розігрується Росією. У будь-якому разі, це шкодить економіці України в частині стримування її зернового експорту, отримання валютної виручки від продажу зерна до країн Азії та Африки, скорочує надходження до українського бюджету від митних податків та зборів від аграріїв.

На момент написання статті спекуляції Росії навколо продовження «зернового коридору» досягли апогею, і остаточні перспективи його продовження незрозумілі. У результаті, зараз наші аграрії і через них український міжбанк зазнають серйозних втрат, що опосередковано впливає на гривню та загальний стан нашої економіки.

По-третє, на поведінку всього ресурсного та валютного ринків України цього тижня вплинуть подальше отримання міжнародної допомоги та результати аукціонів Мінфіну з розміщення облігацій.

Читайте також: Коли Захід втомиться фінансувати Україну

Із зовнішньою допомогою та її своєчасним отриманням поки що все гаразд, що дозволяє уряду оперативно закривати касові розриви бюджету. Це пристойно страхує гривню на міжбанку, оскільки практично все фінансування бюджетних видатків відбувається неемісійним шляхом.

З аукціонами Мінфіну з розміщення облігацій теж поки що все відносно добре. На останньому, 9 травня, було продано паперів в еквіваленті 28,463 млрд гривень. Зокрема: гривневих на загальну суму близько 9,95 млрд гривень зі середньозваженою дохідністю від 18,5% до 19,69% річних, валютних — на $179,2 млн під 4,75% річних та в євро — на 296,6 млн євро під 3,15% річних.

Це хороший результат не лише за обсягами розміщення, а й за динамікою вартості обслуговування надалі цих боргів. У гривні вона особливо не зростає, а у валюті, з урахуванням ще й підвищення ставок ФРС та ЄЦБ, взагалі перебуває нижче за ставку Федрезерва (5,25% річних) та ЄЦБ (3,75% річних).

Найімовірніше, на такі вражаюче низькі доходності при залученні Мінфіном валютних ресурсів наразі впливають два основні чинники:

обмеження Нацбанку, які не дають поки що зовнішнім інвесторам можливості виводити капітали від погашення попередніх валютних паперів (можна виводити лише відсотки). Тому інвестори перевкладаються у нові валютні зобов'язання Мінфіну, аби хоча б не втрачати доходів.

політичний чинник. Частина іноземних інвесторів в українські валютні папери активно розглядають інвестиції у наші валютні облігації на аукціонах Мінфіну як елемент економічної підтримки нашої країни.

Цього тижня, у вівторок, 16 травня, Мінфін запропонує на аукціоні облігації у гривні на терміни 301, 532 та 903 дні, а також валютні у євро — на 365 днів. Із гривневих паперів — бенчмарк-облігації на 903 дні будуть з обмеженням у сумі обсягом 2 млрд гривень.​

За моїми прогнозами, чиновники продадуть 16 травня паперів у гривні на близько 3,5 — 6,7 млрд гривень із дохідністю від 18,5% до 19,75% річних, і в євро — на суму від 30 до70 млн євро з дохідністю в межах 3,15%-3,25% річних.

Такий обсяг ресурсів, залучених із банківської системи до бюджету, у поєднанні з відносно невеликими виплатами лише відсотків власникам облігацій, цього тижня створять додаткове підстрахування для гривні на валютному ринку. Адже сума, яку отримує Мінфін від розміщення облігацій, виявиться значно більшою за виплати інвесторам.

У результаті, це лише «відкачає» частину ліквідності з банківського ринку і спрацює на користь нацвалюти. «Відкачка» гривні з ринку за рахунок продажу Нацбанком валюти на міжбанку під час інтервенцій додатково зіграє на зниження тиску гривневого навісу на валютному ринку.

Окрім цього, з українських внутрішніх чинників на готівковий валютний ринок вплине військовий. Розмови про швидкий контрнаступ українських військ лише посилюються, що психологічно впливає на поведінку готівкового ринку. Особливо в той період, коли він зможе реально розпочатися і стануть зрозумілими його результати. Тому психологічний фактор поведінки готівкового ринку зараз також дуже актуальний для прогнозування ситуації з курсом в обмінниках.

Додатково спрацює також період розрахунків із бюджетом клієнтів, який триватиме до 20 травня. Під час війни, з урахуванням суттєвих втрат нашої економіки, він точно не є зараз вирішальним, але все одно періодично впливає на обсяг операцій та пропозиції валюти на торгах.

Ну, і, звісно, актуальним для нашого міжбанку за курсом євро щодо гривні залишиться вплив поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках. Особливих сюрпризів там не повинно бути. І, за моїми прогнозами, пара євро/долар у період із 15 до 19 травня перебуватиме в межах коридору від 1,082 до 1,095 долара за євро.

Прогноз курсу долара та євро на 15−19 травня

Міжбанк:

НБУ продовжить своїми інтервенціями за курсом 36,9343 гривні закривати дефіцит долара на міжбанку та утримувати коридор у межах 36,5686−36,9343 гривні за долар. Обсяги необхідних продажів валюти з боку регулятора цього тижня становитимуть, за моїми розрахунками, не менше ніж $210−430 млн.

Читайте також: Продавців валюти на міжбанку побільшало: що це означає

Якщо пара євро/долар на зовнішніх ринках перебуватиме цього тижня в межах коридору від 1,082 до 1,095 долара за євро, коридор євро на українському міжбанку буде від 39,56 до 40,44 гривень.

Готівковий ринок:

Спред за доларом у більшості обмінок фінкомпаній і в касах банків цього тижня перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 35−40 копійок, а євро — в межах від 25−30 копійок до, максимум, 1 гривні.

Спред у межах до 1 гривні продовжать виставляти лише «найжадібніші» власники обмінних пунктів. Основна ж частина торговців валютою волітиме тримати їх у менш радикальних розмірах і заробляти у форматі «з обороту». Ажіотажу з боку населення ані щодо купівлі, ані щодо продажу готівкової валюти не спостерігатиметься.

Курс готівкового долара у більшості банків у період із 15 до 19 травня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,10 до 38,15 гривень.

А в обмінниках фінкомпаній цей коридор становитиме від 37,25 до 37,95 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків цінники купівлі/продажу євро перебуватимуть у межах коридору від 40,20 до 41,90 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курс євровалюти перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 40,40 до 41,70 грн.