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15 травня 2023, 12:40 Читать на русском

У квітні індекс споживчих настроїв зменшився, але українці покращили очікування щодо курсу гривні

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта. Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».

Індекс споживчих настроїв (ІСН) українців у квітні зменшився на 6,6 пункта порівняно з березнем та становив 84,6 пункта.
Фото: sapiens.com.ua

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Як змінився

Зокрема, зменшилися Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища, Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж року та Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років.

«Індекс поточного становища у квітні залишається стабільним, при цьому загальний показник споживчих настроїв дещо знизився за рахунок падіння індексу економічних очікувань. За нашими іншими дослідженнями ми також спостерігаємо зростання частки песимістично налаштованих українців у квітні. Але знову таки, йдеться про очікуванні від майбутнього, а не оцінка стану на цей час», — зазначають аналітики.

Читайте: У березні індекс споживчих настроїв зріс: українці покращили очікування щодо курсу гривні та інфляції

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 52,2, що на 0,8 пункта вище за рівень цього показника у березні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 42,5, що на 1,2 пункта нижче за показник у березні;
  • індекс доцільності великих покупок зріс на 2,8 пункта та встановився на позначці 62.

Водночас індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні зменшився на 11,5 пункта та складає 106,2. Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 99,4 пункта, що на 11 пунктів ниже за рівень цього показника у березні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 8,4 пункта та складає 89,3, п’яти років — на 14,9 пункта до 129,9.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4 пункти та складає 122,7 пункта. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,3 пункта та складає 172 пункти.

При цьому очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 2,5 пункта та складає 128,2.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
15 травня 2023, 15:02
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