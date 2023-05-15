Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у першому кварталі в 26 разів

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні 2023 року зросло у 26 разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $5,39 млрд з $0,21 млрд. Про це пише Бізнес.Цензор з посиланням на Держстат.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Держстату, експорт товарів із України за вказаний період порівняно з першим кварталом 2022 року скоротився на 26,1% — до $10,31 млрд, а імпорт зріс на 10,9% — до $15,7 млрд.

Держстат уточнив, що в березні 2023 року порівняно з лютим сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 1,1% — до $3,55 млрд, а імпорту скоротився на 3,9% — до $5,4 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні 2023 року було негативним і становило $1,86 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було негативним — $2,12 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-березні 2023 року становив 0,66 (у першому кварталі 2022 року — 0,99).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 212 країн світу.