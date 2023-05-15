Україна почала експорт електроенергії в Польщу за новим маршрутом

Україна з 15 травня розпочала комерційний експорт електроенергії в Польщу через відновлену лінію електропередачі Хмельницька АЕС — Жешув, яка не використовувалася з початку 1990-х років. Про це свідчать дані польської компанії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PST), пише Ліга.

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Що відомо

Енергія через новий інтерконнектор йшла й раніше — з 27 квітня, — але це були тільки тестові постачання. Тепер вони відбуваються на підставі комерційних тендерів, які організують PSE й Укрэнерго.

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Польська сторона оголосила тендер на період з 15 до 31 травня (потім їх запустять на повні місяці), Україна проводить їх на щоденній основі.

Потужність експорту становить 200 МВт.

Нове міждержавне з'єднання створене на базі ЛЕП, що не працювала три десятиліття. Вона пройшла через глибоку модернізацію, зокрема з переведенням на нижчу напругу.

За даними Укренерго, загальна протяжність лінії становить 400 км, з яких понад 70% припадає на територію України. Інвестиції з українського боку становили 350 млн грн, а PSE повідомляла, що вартість робіт з польської сторони становитиме близько 30 млн злотих (270 млн грн).

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Раніше Україна використала для експорту електроенергії до Польщі ЛЕП Добротвір — Замостя.