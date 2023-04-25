Головне за вівторок: Інвестиції, відкладення підвищення тарифів на електроенергію та 1,5 мільярда євро макрофіну

«Мінфін» вже розповідав, як інвестувати невеликі заощадження до $1 тис. Більший бюджет відкриває ширший перелік інструментів для розміщення коштів. У тому числі, й дохідніших. Розберемо їхні переваги й недоліки.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 16,3 мільярда

На аукціоні 25 квітня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 16,29 млрд грн в еквіваленті, що на 5,43 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 10,86 млрд грн.

Конкуренти не змогли посунути долар останні 30 років: у чому його секрет

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який зробив скандальні заяви щодо війни в Україні, нещодавно закликав країни БРІКС відмовитися від долара та перейти на розрахунки у своїх валютах у торгівлі в рамках об'єднання. Це змусило багатьох експертів знову порушити тему швидкої зміни епохи світового домінування валюти США. Чи справді щось загрожує долару зараз, розповів Альфонсо Пекатьєлло, засновник та СЕО The Macro Compass.

Нацбанк перекаже в бюджет рекордний прибуток

Національний банк України перекаже до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму частини прибутку до розподілу — 71,87 млрд грн.

Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 25 квітня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць — до 31 травня.

ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

Європейський союз у вівторок, 25 квітня, надав Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з пакета у 18 млрд євро. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року, другий транш обсягом 1,5 млрд євро надійшов до держбюджету у березні. Тож, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС цього року сягнув 6 млрд євро.