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25 квітня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Інвестиції, відкладення підвищення тарифів на електроенергію та 1,5 мільярда євро макрофіну

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Джерело: Мінфін
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