Мінфін розмістив на аукціоні облігації на 16,3 мільярда

На аукціоні 25 квітня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 16,29 млрд грн в еквіваленті, що на 5,43 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 10,86 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

25 квітня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,88 млрд грн під 18,50% з погашенням 13 березня 2024 року;

2,70 млрд грн під 19,00% з погашенням 26 червня 2024 року;

1,49 млрд грн під 19,50% із погашенням 30 жовтня 2024 року;

2,19 млрд грн під 19,60% із погашенням 2 квітня 2025 року.

В іноземній валюті:

$165,56 млн під 4,75% із погашенням 26 жовтня 2023 року;

$54 млн під 4,80% із погашенням 28 грудня 2023 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.