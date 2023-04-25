Нацбанк перекаже в бюджет рекордний прибуток

Національний банк України перекаже до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму частини прибутку до розподілу — 71,87 млрд грн. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Рада Нацбанку затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність НБУ за 2022 рік.

За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. З неї 71,87 млрд грн буде спрямовано до державного бюджету, а 19,2 млрд грн — в загальні резерви Національного банку.

Станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Нацбанку становила 1,959 трлн грн (у 2021 році — 1,377 трлн грн).

Зобов’язання НБУ станом на 31 грудня 2022 року становлять 1,63 трлн грн, що становить 83% валюти балансу (пасивів).

Активи

Основні складові активів НБУ станом на кінець 2022 року:

1. активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складають:

цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн;

кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких — 241,5 млрд грн;

2. цінні папери України — 757 млрд грн;

3. кредити, надані банкам та іншим позичальниками — 40,8 млрд грн.

Основні зміни в активах Національного банку у 2022 році зумовлені:

зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів — до $28,5 млрд на кінець 2022 року (з $30,9 млрд — на кінець 2021 року);

збільшенням удвічі обсягу цінних паперів України в портфелі Національного банку. Це пов’язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідно для підтримки безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії Росії;

зменшенням у 2,4 рази кредитного портфелю за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Збільшення розміру капіталу НБУ

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі — з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн — відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік становив 232,3 млрд грн.

Основні складові фінансового результату НБУ

процентний прибуток у сумі 63,2 млрд грн. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2021 році, переважно, за рахунок зростання доходів за цінними паперами України (ОВДП);

позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі 175,6 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості. Частина цієї переоцінки — 142 млрд грн — є нереалізованим (попереднім) результатом, який згідно з вимогами закону накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі НБУ до моменту реалізації відповідних фінансових активів.

Витрати

Витрати НБУ, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу у 2022 році склали 6,7 млрд грн (у 2021 році — 5,8 млрд грн).