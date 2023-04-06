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6 квітня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за четвер: Меморандум МВФ, міжнародні резерви та погіршення прогнозу зростання ВВП України

Ослаблення валютного контролю та гнучкий курс: головне у новому Меморандумі МВФ

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Джерело: Мінфін
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