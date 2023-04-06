Головне за четвер: Меморандум МВФ, міжнародні резерви та погіршення прогнозу зростання ВВП України

Наприкінці березня Україна підписала з МВФ нову кредитну програму, розраховану на 4 роки та $15,6 млрд. Цього тижня наша країна отримала перші $2,7 млрд із цієї суми і Міністерство фінансів опублікувало текст нового Меморандуму. «Мінфін» проаналізував цей документ та виділив ключові моменти.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в цьому році до 0,5%

ВВП України після падіння на 29,2% торік цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного року — на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році й на 4,1% у 2024-му.

Міжнародні резерви України зросли до $31,9 мільярда. НБУ назвав головні чинники росту

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 878,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року).

Крипта у спадок: що потрібно зробити, щоб її передати та отримати

У сучасному світі активи можуть мати різні форми — від традиційних акцій і облігацій до новітніх криптовалют. Як передати криптовалюти у спадщину — розповість «Мінфін».

Готівковий курс долара наближається до офіційного: 5 причин, чому

Курс долара в Україні продовжує падати, наближаючись до офіційної позначки 36,93 грн/долар. Чому так відбувається, розповів Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.

Чи справедливий курс гривні. Інфляція в Україні 2023. Підвищення тарифів. Логістика під час війни (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про те, як змінилася логістика під час війни, інфляцію та ріст цін в Україні 2023 році, підвищення тарифів та чому зараз такий курс гривні.

НБУ назвав головні факти про оверсайт інфраструктури фінансового ринку у 2022 році

Національний банк прозвітував про свою діяльність з оверсайту за 2022 рік та опублікував черговий звіт з оверсайту інфраструктури фінансового ринку. Документ містить загальну інформацію про результати оверсайту в Україні у 2022 році, зокрема щодо моніторингу платіжної інфраструктури, аналізу показників її діяльності та динаміки у воєнний рік, оцінювання важливих суб'єктів інфраструктури фінансового ринку на відповідність міжнародним стандартам оверсайту, загальних результатів оцінювання та вироблених рекомендацій, розвитку оверсайту в Україні тощо.