Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в цьому році до 0,5%

ВВП України після падіння на 29,2% торік цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного року — на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році й на 4,1% у 2024-му. Про це йдеться в оновленому Економічному огляді регіону від Світового банку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Хоча економічні збитки, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, величезні, розблокування українських портів у Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року», — зазначається в документі.

Світовий банк нагадав, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення України наразі зросла до $411 млрд, що більше ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Водночас він уперше оприлюднив прогноз на 2025 рік, який передбачає прискорення зростання до 6,5%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Мінекономіки переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі.