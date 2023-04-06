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6 квітня 2023, 15:02 Читать на русском

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в цьому році до 0,5%

ВВП України після падіння на 29,2% торік цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного року — на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році й на 4,1% у 2024-му. Про це йдеться в оновленому Економічному огляді регіону від Світового банку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

ВВП України після падіння на 29,2% торік цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного року — на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% у 2023 році й на 4,1% у 2024-му.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Хоча економічні збитки, яких зазнала Україна внаслідок вторгнення, величезні, розблокування українських портів у Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також суттєва підтримка донорів допомагають підтримувати економічну активність цього року», — зазначається в документі.

Світовий банк нагадав, що згідно з його останніми оцінками, вартість відновлення України наразі зросла до $411 млрд, що більше ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Водночас він уперше оприлюднив прогноз на 2025 рік, який передбачає прискорення зростання до 6,5%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Мінекономіки переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+24
Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 квітня 2023, 15:44
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Инфляция реально притормозила. Цены уперлись в пустые кошельки. https://korrespondent.net/amp/4578655-ukrayntsy-ekonomiat-na-vsem
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 квітня 2023, 17:04
#
Пупсики с Фавбэт решили пополнить бюджет Украины в 2023 году и в присутствии 1250 камер и 5600 журналистов различных независимых СМИ отправили два с половиной мавика и три внедорожника на фронт. https://amp.znaj.ua/ru/kompromat/454234-yak-ne-zaplatiti-235-milyoniv-podatkiv-ta-zrobiti-na-comu-piar-keys-kompaniji-favbet
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