Головне за вівторок: Рекордні міжнародні резерви, продаж ОВДП та вигідний аirdrop

У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про сучасну військову тактику. Яка вона — сучасна війна? Та як росіяни знищують свою армію.

Користувачі Arbitrum вже заробили від $1 500 до $13 000: де і як шукати вигідний аirdrop

Airdrop, проведений 23 березня криптопроєктом Arbitrum, виправдав своє звання найочікуванішого цього року. Користувачі у нагороду за користування отримали за поточним курсом токена ARB від $1 500 до $13 000. «Мінфін» розповість, як влаштована сфера отримання токенів за активність у блокчейн-сервісах, які ще проєкти можуть влаштувати аірдроп, як у ньому взяти участь та скільки на цьому можна заробити.

Рекорд з 2011 року: Міжнародні резерви України перевищили $32 мільярда