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4 квітня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за вівторок: Рекордні міжнародні резерви, продаж ОВДП та вигідний аirdrop

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Джерело: Мінфін
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