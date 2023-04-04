Мінфін розмістив державні облігації ще на 4,6 мільярда. Ставки за 2-річними ОВДП зросли
Головне за вівторок: Рекордні міжнародні резерви, продаж ОВДП та вигідний аirdrop
4 квітня Мінфін на аукціонах з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 4,55 мільярда гривень. Ставки за 2-річними паперами зросли з 18,98% минулого тижня до 19,6%.
Нове відео: Що потрібно знати про війну: тактика сучасної війни та як росіяни знищують свою армію
У цьому відео фінансовий аналітик Михайло Федоров розповідає про сучасну військову тактику. Яка вона — сучасна війна? Та як росіяни знищують свою армію.
Користувачі Arbitrum вже заробили від $1 500 до $13 000: де і як шукати вигідний аirdrop
Airdrop, проведений 23 березня криптопроєктом Arbitrum, виправдав своє звання найочікуванішого цього року. Користувачі у нагороду за користування отримали за поточним курсом токена ARB від $1 500 до $13 000. «Мінфін» розповість, як влаштована сфера отримання токенів за активність у блокчейн-сервісах, які ще проєкти можуть влаштувати аірдроп, як у ньому взяти участь та скільки на цьому можна заробити.
Рекорд з 2011 року: Міжнародні резерви України перевищили $32 мільярда
Після того як Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду, її міжнародні резерви вперше з 2011 року перевищили $32 млрд.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда
Міністерство оборони США оголосили додатковий пакет військової допомоги для України на $2,6 мільярда.
Рейтинг мільярдерів від Forbes: скільки українців потрапило
П'ятеро українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes.
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