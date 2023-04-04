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4 квітня 2023, 9:59 Читать на русском

Рекорд з 2011 року: Міжнародні резерви України перевищили $32 мільярда

Після того як Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду, її міжнародні резерви вперше з 2011 року перевищили $32 млрд. Про це написала перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у фейсбуці.

Після того як Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду, її міжнародні резерви вперше з 2011 року перевищили $32 млрд.

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Збільшення резервів

«З урахуванням цих коштів, обсяг отриманої допомоги від наших партнерів з початку року сягнув $13,6 млрд, а міжнародні резерви Національного банку України перевищили $32 млрд», — сказала вона в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

Востаннє на такому високому рівні резерви НБУ перебували наприкінці 2011 року.

Історичний рекорд міжнародних резервів — $38,35 млрд у травні 2011 року.

Читайте: Україна отримала 2,7 мільярда від МВФ

Рожкова додала, що протягом найближчих чотирьох років Україна може розраховувати на $115 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 10:13
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Ж К Варшавский Плюс — лучше только трамп тауэр. https://news.obozrevatel.com/economics/economy/v-kieve-vveli-v-ekspluatatsiyu-odin-iz-samyih-skandalnyih-zhk-narushili-normativyi-i-vlyapalis-v-ugolovnoe-razbiratelstvo/amp.htm
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+15
godvinik
godvinik
4 квітня 2023, 10:18
#
Резерви в вигляді боргових розписок? Потужно!
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